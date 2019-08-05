Çarşamba günü 16.00’da resmi açılışını yapacak olan Jumbo Künefe Kartepe, Sapanca Yolu üzeri No: 32 adresinde (Eski Mehmetim Restoran) yer alıyor. Yeni mekan 425 metre kare ve 130 müşteri kapasitesine sahip. Genç iş insanı Mesut Volkan Sezgin, tüm Kocaelisporluları ve künefe severleri yeni mekanına bekliyor.
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Jumbo Künefe Kartepe’de
Kocaelispor’un, Bahri Yavuz döneminde yöneticiliğini yapan ve transferin açılma noktasında önemli bir yol kat edilmesini sağlayan Mesut Volkan Sezgin, yeni mekanı Jumbo Künefe Kartepe’yi açıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz