Çarşamba günü 16.00’da resmi açılışını yapacak olan Jumbo Künefe Kartepe, Sapanca Yolu üzeri No: 32 adresinde (Eski Mehmetim Restoran) yer alıyor. Yeni mekan 425 metre kare ve 130 müşteri kapasitesine sahip. Genç iş insanı Mesut Volkan Sezgin, tüm Kocaelisporluları ve künefe severleri yeni mekanına bekliyor.

Mesut Volkan Sezgin