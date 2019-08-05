Büyükgöz: İstihdamla ilgili açıklamam yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi’ndeki ilk 4 ayımızı değerlendirdiğimiz basın toplantısında, istihdamla ilgili herhangi bir beyanım olmadı. Kaldı ki, MHP veya başka bir parti adı kullanarak belediyede istihdam konusunda bir açıklama da yapmadım. MHP’ye istihdam yok başlıklı haber bu nedenle tamamen gerçek dışıdır. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ile MHP arasındaki sıcak, samimi dayanışma en üst seviyede halkımızın gözü önünde devam ederken, bizlerin bu birliktelik dışında düşünce içinde olmamız mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.