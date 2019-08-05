Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükgöz, “Gebze Belediyesi’ndeki ilk 4 ayımızı değerlendirdiğimiz basın toplantısında, istihdamla ilgili herhangi bir beyanım olmadı. Kaldı ki, MHP veya başka bir parti adı kullanarak belediyede istihdam konusunda bir açıklama da yapmadım. MHP’ye istihdam yok başlıklı haber bu nedenle tamamen gerçek dışıdır. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ile MHP arasındaki sıcak, samimi dayanışma en üst seviyede halkımızın gözü önünde devam ederken, bizlerin bu birliktelik dışında düşünce içinde olmamız mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
Dün 21:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Dün 16:17 TSİ
Büyükgöz: İstihdamla ilgili açıklamam yok
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basında yer alan MHP’lilerin istihdam edilmeyeceğine dair sözlerin kendisine ait olmadığını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz