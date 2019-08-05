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Kömürlük yandı

Körfez'de apartmanın yanında bulunan kömürlük yanarken, bina sakinleri panik yaşadı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Körfez Esentepe Mahallesi İplik Sokak’ta 4 katlı binanın yanındaki kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kömürlüğü sararken, dumanların sardığı binada yaşayanlar panik içerisinde dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, kömürlük ve içerisinde bulunan eşyalar hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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