Şefika Gündüz kazada öldü

Alınan bilgilere göre, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Sabit Erol Gündüz (65), yönetimindeki 41 VF 818 plakalı otomobiliyle Mudanya yol ayrımında, aynı istikamette ilerleyen M.G. idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyona arkadan çarptı.
ŞEFİKA GÜNDÜZ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpma sonucu otomobilin kopan tavan kısmı, araçtan yaklaşık 100 metre geride bulunan kamyonun kasa kısmında asılı bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün eşi Şefika Gündüz'ün (62) kaza yerinde aracın arka kısmında yaşamını yitirdiği belirlendi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ağır yaralanan eşi Sabit Erol Gündüz ile torunu M.L.G. (2) ise ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yenikent Akarsu bloklarında oturduğu öğrenilen Şefika Gündüz bugün ikindi vakti Mutlukent Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz