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İzmit Belediyesinden hayvan üreticilerine kolaylık

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı yanında; ilçe sınırları içerisinde ikamet eden köylü vatandaşın yararlanabileceği kurbanlık küçükbaş hayvan satış alanı kuruldu.
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Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, İzmit’te ikamet eden üreticilere özel yapmış olduğu bu uygulama ile vatandaşlar küçükbaş hayvanlarına kolaylıkla satışa sunabilecekler. Sadece ikametgâhı İzmit’te olan hayvan üreticilerinin faydalanabileceği satış alanlarında en fazla 20 adet küçükbaş kurbanlık hayvan satışı yapılacak.

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULACAK

İzmit Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi üzerinde kurulu bulunan Modern Hayvan Pazarı yanında küçükbaş kurbanlık hayvanların satılacağı yeni bir pazar alanı oluşturulacağını belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri, alanın 7 Ağustos Çarşamba günü itibariyle kurulacağını belirttiler.

İZMİT DIŞINDAN BAŞVURU ALINMAYACAK

Satış alanlarından yararlanmak isteyen köylü vatandaşların ikametgâh belgeleri ile 6 Ağustos Salı gününe kadar Modern Hayvan Pazarı’na gitmesi gerektiğine işaret eden belediye yetkilileri ilçe sınırları dışında ikamet eden vatandaşların kayıtlarının alınmayacağına da vurgu yaptı.

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