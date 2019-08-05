İzmit Belediyesinden hayvan üreticilerine kolaylık

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, İzmit’te ikamet eden üreticilere özel yapmış olduğu bu uygulama ile vatandaşlar küçükbaş hayvanlarına kolaylıkla satışa sunabilecekler. Sadece ikametgâhı İzmit’te olan hayvan üreticilerinin faydalanabileceği satış alanlarında en fazla 20 adet küçükbaş kurbanlık hayvan satışı yapılacak.
7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULACAK
İzmit Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi üzerinde kurulu bulunan Modern Hayvan Pazarı yanında küçükbaş kurbanlık hayvanların satılacağı yeni bir pazar alanı oluşturulacağını belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri, alanın 7 Ağustos Çarşamba günü itibariyle kurulacağını belirttiler.
İZMİT DIŞINDAN BAŞVURU ALINMAYACAK
Satış alanlarından yararlanmak isteyen köylü vatandaşların ikametgâh belgeleri ile 6 Ağustos Salı gününe kadar Modern Hayvan Pazarı’na gitmesi gerektiğine işaret eden belediye yetkilileri ilçe sınırları dışında ikamet eden vatandaşların kayıtlarının alınmayacağına da vurgu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz