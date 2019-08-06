Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi Kurtaran Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın Sinan Kurtuluş'a ait olan en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Boş dairenin kısa süre önce kiralandığı, ancak kiracıların henüz yerleşmediği öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Boş dairede yangın paniği!
İzmit Cedit Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz