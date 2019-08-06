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Boş dairede yangın paniği!

İzmit Cedit Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Alınan bilgiye göre İzmit Cedit Mahallesi Kurtaran Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın Sinan Kurtuluş'a ait olan en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Boş dairenin kısa süre önce kiralandığı, ancak kiracıların henüz yerleşmediği öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:11 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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