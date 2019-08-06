Alınan bilgilere göre, 29 Temmuz'da rahatsızlanan Bora Uluç’a kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi kondu. Kandaki trombosit oranı sıfırlanan Uluç, bilincini kaybetmişti. Yoğun bakıma alınan Uluç’tan acı haber bugün geldi. Uluç, hayata gözlerini yumdu. Bora Uluç'un cenazesi bugün (Salı) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Bora Uluç, hayatını kaybetti!
1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, hayatını kaybetti.
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Yorumlar
(2 )
ZZaman - Çok değerli bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun.
Atakan Yücel - iyi bir insandı ALLAH mekanını cennet eylesin
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