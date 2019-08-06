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Bora Uluç, hayatını kaybetti!

1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, hayatını kaybetti.
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Alınan bilgilere göre, 29 Temmuz'da rahatsızlanan Bora Uluç’a kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lösemi teşhisi kondu. Kandaki trombosit oranı sıfırlanan Uluç, bilincini kaybetmişti. Yoğun bakıma alınan Uluç’tan acı haber bugün geldi. Uluç, hayata gözlerini yumdu. Bora Uluç'un cenazesi bugün (Salı) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

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Yorumlar

(2)
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ZZaman - Çok değerli bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Yanıtla . 1Beğen 06 Ağustos 10:07
01

Atakan Yücel - iyi bir insandı ALLAH mekanını cennet eylesin

Yanıtla . 3Beğen 06 Ağustos 09:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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