Kasabın eli bileğinden kesildi

Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Kudret K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Kasabın feryadını duyan diğer vatandaşlar yardıma koşarak, makineyi durdurdu.
MAKİNEYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kasabın elini kurtarmak için seferber oldu. Yaralı kasap makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kudret K. için itfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi.
ELİ BİLEĞİNDEN KESİLDİ
Tüm çabalara rağmen Kudret K., eli makineden çıkarılamayınca gece saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne nakledildi. Hastanenin Mikro cerrahi servisince yapılan müdahale sonrasında oluşması muhtemel olan kangren riski ve fonksiyonel eksiklik nedeniyle talihsiz adamın eli, bileğinden kesildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz