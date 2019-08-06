Şeker, TÜPRAŞ'a 99 depremini hatırlattı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, şunları söyledi:

"En büyük rafineri ve genel müdürlüğü Kocaeli’de bulunan TÜPRAŞ’ın, genel müdürlüğü İstanbul’a taşıma kararı Kocaeli halkına ve esnafına yapılacak en büyük kötülük olur. 99 Depremi’ndeki TÜPRAŞ yangını nedeniyle Kocaeli halkı enkaz altındaki yakınlarını bırakarak dağlara kaçıyordu. ‪Külfetle nimet dengeli olmalı. TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli'de kalmalı."