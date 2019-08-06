Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:47 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:51 TSİ

Şeker, TÜPRAŞ'a 99 depremini hatırlattı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınacak olmasına tepkisini resmi sosyal medya hesabından gösterdi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, şunları söyledi:

"En büyük rafineri ve genel müdürlüğü Kocaeli’de bulunan TÜPRAŞ’ın, genel müdürlüğü İstanbul’a taşıma kararı Kocaeli halkına ve esnafına yapılacak en büyük kötülük olur. 99 Depremi’ndeki TÜPRAŞ yangını nedeniyle Kocaeli halkı enkaz altındaki yakınlarını bırakarak dağlara kaçıyordu. ‪Külfetle nimet dengeli olmalı. TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli'de kalmalı."

Bugün 09:47 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
Cumali Durmuş: Türk siyasetinde yeni dönem başlıyor mask
Cumali Durmuş: Türk siyasetinde yeni dönem başlıyor
Belediye başkanlarına ‘lay lay lom’ benzetmesi mask
Belediye başkanlarına ‘lay lay lom’ benzetmesi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL