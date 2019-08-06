Haydar Akar: Bu kentte otlayanlar İstanbul'da yumurtluyor

Genel Müdürlüğü Körfez'den İstanbul'a taşınması gündemde olan TÜPRAŞ'a bir tepki de CHP'li vekil Haydar Akar'dan geldi.
Akar, şunları söyledi:
"Kocaeli'de üretim yapan firmalar vergilerin bu kente değil İstanbul'a veriyor. Yani bu kentte otlayanlar İstanbul'da yumurtluyor. Kocaeli'deki iktidar ve muhalefet belediye başkanlarına ve milletvekillerine sesleniyorum. Meclis açıldığında bunu yüksek sesle dile getirelim. Kocaeli'de üretim yapan tesislerin genel müdürlüklerini buraya getirmelerini sağlayalım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz