Konkordato başvurusunda bulunan Destebaşı Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 3 ay geçici mühlet almıştı. Şirket, geçici mühlet kararının uzatılması için tekrar başvuru yaptı. Bu süre de dolunca ikinci bir uzatma için daha başvuru yapıldı. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 1 ay ek geçici mühlet daha tanıdı. Bir sonraki duruşma 29 Ağustos günü yapılacak. Haberin devamı için buraya tıklayınız.
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Destebaşı'nın konkordato süresi uzatıldı
Destebaşı Grup İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato süresi 1 ay daha uzatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz