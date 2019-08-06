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Kalbi 6 kez durdu, 1 hafta sonra öldü

Körfez İlimtepe Mahallesi’nde oturan ve doğalgaz tesisatçılığı yapan Devrim Elmas (45) evinde kalbinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla gittiği Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Körfez İlimtepe Mahallesi’nde oturan ve doğalgaz tesisatçılığı yapan Devrim Elmas (45) evinde kalbinde yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla gittiği Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tahlil ve röntgenler sonrasında bir damarının tıkalı olduğu görülen Devrim Elmas, özel bir hastaneye sevk edilirken 6 kez kalbi durdu. Kalbi çalıştırılan ve yoğun bakımda 7 gün yaşam mücadelesi veren Elmas, kurtarılamadı. 1 çocuk babası olan Devrim Elmas, yarın (Çarşamba) Körfez Cemevi’nden öğlen saatlerinde alınarak İlmtepe’de toprağa verilecek. Hayatını kaybeden Devrim Elmas, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas’ın da amcaoğluydu.

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