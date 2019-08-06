Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JE 6587 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan İsmail Recep yönetimindeki Almanya plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yaklaşık 30 metre şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, diğer araçta bulunan sürücü İsmail Recep ve ailesi büyük panik yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.