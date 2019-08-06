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Koç'a bağlı şirket üretimi durduruyor

Koç Grubuna bağlı Tat Gıda makarna, ve unlu mamüller ürünlerini üretmeme karar aldı.
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Koç Grubuna bağlı Tat Gıda makarna, ve unlu mamüller ürünlerini üretmeme karar aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen yazıda şu açıklamalar yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılmasına ve ana iş kolları olan salça ve konserve ürünleri ile süt ve süt ürünleri iş kollarına odaklanılmasına; İzmir ili Bornova ilçesinde "makarna ve unlu mamuller" iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına; bu iş kolunda Pastavilla işletmemizde bulunan 84 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecek ve aynı işletmede faaliyet gösteren alt işveren ile sözleşmemiz de sona erecektir. Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 8,1 milyon TL ödeme yapılacaktır. Şirketimizin 31.03.2019 tarihli finansal tablolarında bu aşamada satışı gerçekleşecek olan markalara ilişkin herhangi bir değer yer almadığından satış gelirinin tamamı dönem karına yansıyacak olup; atıl hale gelecek fabrika arazisi, malzeme ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,6'dır"

Bugün 10:39 TSİ - Ekonomi

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