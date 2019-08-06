Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:50 TSİ- Gündem G: Bugün 11:19 TSİ

İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun

İzmit Belediyesi, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin isimleri kullanılarak yardım toplayanlara karşı vatandaşları uyardı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin sık sık denendiğini, bu kişilerin yakalanması için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten belediye yetkilileri “ belediyemizin, belediye başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerinin isminin kullanılarak kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım istemesi olayıyla ne yazıkki sık sık karşılaşıyoruz. Son olarak belediyemizin birim müdürünün ismi kullanılarak bir özel hastaneden ücret talep edildiği haberini aldık. Belediyemiz tarafından Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

POLİSİ ARAYIN

Ne yazık ki sık sık karşılaşılan bu durumla ilgili vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, bu tür taleplere itibar etmemelerini, yardım için arayan veya gelen kişi veya kurumlar olduğunda polise ihbarda bulunmalarını istiyoruz" diyerek toplumun ahenk ve huzurunu bozan, belediyeyi ve belediye personelini itibarsızlaştıran bu kişilerin yakalanmamaları konusunda vatandaşlardan destek istedi.

Bugün 10:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi mask
Hürriyet’ten İzmit esnafına bayram müjdesi
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması mask
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması
İnşaatta iple asılı halde bulunan kişinin şüpheli ölümü mask
İnşaatta iple asılı halde bulunan kişinin şüpheli ölümü
41 plakalı aracın tavanı kamyonda asılı kaldı! mask
41 plakalı aracın tavanı kamyonda asılı kaldı!
Mehmet Ali İşler'in ölümünde öğretmenlere soruşturma izni çıktı mask
Mehmet Ali İşler'in ölümünde öğretmenlere soruşturma izni çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL