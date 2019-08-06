İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun

Bu tür dolandırıcılık yöntemlerinin sık sık denendiğini, bu kişilerin yakalanması için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten belediye yetkilileri “ belediyemizin, belediye başkan yardımcılarımızın ve birim müdürlerinin isminin kullanılarak kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım istemesi olayıyla ne yazıkki sık sık karşılaşıyoruz. Son olarak belediyemizin birim müdürünün ismi kullanılarak bir özel hastaneden ücret talep edildiği haberini aldık. Belediyemiz tarafından Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

POLİSİ ARAYIN

Ne yazık ki sık sık karşılaşılan bu durumla ilgili vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını, bu tür taleplere itibar etmemelerini, yardım için arayan veya gelen kişi veya kurumlar olduğunda polise ihbarda bulunmalarını istiyoruz" diyerek toplumun ahenk ve huzurunu bozan, belediyeyi ve belediye personelini itibarsızlaştıran bu kişilerin yakalanmamaları konusunda vatandaşlardan destek istedi.