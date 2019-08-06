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Hürriyet, bu bayramda çocukları gülümsetecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını gülümsetecek. Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan yürütülen çalışma ile çocuklar bayrama mutlu girecek.
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İzmit Belediyesi tarafından İzmit Kart hizmetinden yararlanan vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi para yüklemesi yapıldı. 0-14 yaş aralığında bulunan 368 ailenin 715 çocuğu için 100’er TL para yükleme işlemi gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak şehir merkezi, Mehmet Ali Paşa ve Bekirlere mahallerindeki esnaflardan yapılabilecek olan alışveriş, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Hizmetten yararlanan aileler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

İZMİT KART’A NASIL SAHİP OLUNUR?

Belediyenin bu yardımından yararlanmak için İzmit Kart sahibi olmak gerektiğini belirten yetkililer “İzmit Kart başvurusunda bulunmak için İzmit ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, hanede yaşayanların nüfus cüzdanı fotokopileri ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiğini belirttiler. Buna göre hizmetten yaralanacak vatandaşlar aşağıdaki listede yer alan firmalardan alışverişlerini yapabilecek.

İzmit Kart geçerli giyim mağazaları listesi:

AYŞE DEMİR SANAT GİYİM KARABAŞ MAHALLESİ

TARDELLİ BAYAN GİYİM FETHİYE CADDESİ

CİCİ GİYİM TEPECİK MAHALLESİ

EMRE GİYİM İSTİKLAL CADDESİ

TUVAL BUTİK KONFEKSİYON FETHİYE CADDESİ

YAKIŞAN TUHAFİYE AKÇACAMİİ CADDESİ

ELİF KUNDURA GİYİM AKÇACAMİİ CADDESİ

HAVVA UMUR CEDİT MAHALLESİ

ÇAĞMAN TUHAFİYE İSTİKLAL CADDESİ

USTALAR KAVAFİYE FETHİYE CADDESİ

AKBAŞLAR TEKSTİL FETHİYE CADDESİ

YILMAZ AYAKKABI AYAKKABICILAR ÇARŞISI

EMİR KUNDURA AKÇACAMİİ CADDESİ

FETHİYE KUNDURA FETHİYE CADDESİ

KARİZMA GİYİM İSTİKLAL CADDESİ

EZGİN KUNDURA MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ

CAN KUNDURA GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ

EKEN GİYİM BEKİRDERE MAHALLESİ

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