AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, dün akşam Twitter’da kıyasıya bir söz düellosuna tutuldu. İki vekil TÜPRAŞ’ın İstanbul’u taşınma gündemini Twitter’da tartıştı. İşte o tweetler…

Konuyla ilgili ilk tweet Yılmaz’dan geldi. Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’u İmamoğlu ve CHP değil de KOÇ Holding mi yönetecek? Anlaşılıyor ki İstanbul Büyükşehire kaynak bulma telaşı var. Bu çirkin al gülüm, ver gülüm ilişkisinde Kocaeli’nin kaynaklarını da arada hülleyle İstanbul’a aktaracaklar.”

Akar, Yılmaz’ın bu tweetine şöyle cevap verdi:

“1- Konudan pek haberdar değilsin galiba

2- Büyükşehir payı içersine (%5) rafineriden alınan vergiler dahil edilmiyor

3- Konuyu Büyükşehir bld. Başkanınızdan öğrenebilirsin

4- Bugün Kocaeli TV’ye verdiğim röportajı izlersen konu hakkında ne düşündüğümü anlarsın”

Yılmaz:

“Değerli Vekil dostum Haydar Akar,röportajında tepki gösterdiysen tebrik ederim. Olması gereken bu. Bu meselede şu soruya da cevap beklerim:

14 yıldır Tüpraş’ı işleten ve Ak Parti döneminde merkezini İstanbul’a taşımak aklına bile gelmeyen Koç Holding, iki müdürünü CHP’li İstanbul belediyesine gönderdikten sonra neden böyle bir karar alıyor?”

Akar:

“Neden taşındığını bilmiyorum ancak yıllardır bu taşınma meselesi konuşulur. Ayrıca Tüpraş’ta çalışan beyaz yakaların çoğunluğunun İstanbul’dan gelip gittiklerini biliyoruz. Ayrıca CHP’nin İstanbul büyükşehir bld. Aldığı için taşındığını düşünüyorsan hemen bir kanun teklifi hazırla “şirketler üretim yaptıkları merkezlerde vergi öderler” diye ilk imzayı ben atarım.”

Yılmaz:

“İsabet olur. Buna en çok Kocaeli’nin ihtiyacı var. Özellikle Gebze bölgemizin”

Karşılıklı cevaplaşmaların ardından söz düellosu Yılmaz’ın bu sözleri ile sona erdi.