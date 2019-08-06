İzmit Belediyesi sadece onların maaşını yatırmadı

İzmit Belediyesi geçtiğimiz gece tüm personelin maaşları yatırdı. Ancak belediye tarafından sadece iki personelin maaşları yatırılmadı. İddialara göre İzmit Belediyesinde Zabıta olarak görev yapan Adem Özay ve Kamil Akgül, geçtiğimiz ay belediye yönetimi tarafından işlerini yapmadıkları için disipline sevk edilmiş ve Temizlik İşleri Dairesinde görevlendirilmişti. Ancak her iki isim de itiraz etmiş iş kanunundaki mevzuatı gerekçe yaparak görevlendirmeyi kabul etmemişti. Böylece bu iki personel Zabıta Müdürlüğünde görev yapmaya devam etmişti. Kurban Bayramı öncesi maaşlarının neden yatmadığına anlam veremeyen Adem Özay ve Kamil Akgül, çaresiz bir şekilde İzmit Belediyesi yönetimi tarafından maaşların yatırılmasını bekliyor.