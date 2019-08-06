TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Tüpraş Genel Müdürlüğünün Kocaeli'den İstanbul'a taşınma kararı için toplanacak. Oda başkanları, 8 Ağustos Perşembe günü saat 09.30’da Kocaeli Sanayi Odası’nda ortak basın açıklaması yapacak.
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Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor
Koç Holding'in TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıma kararı sonrası oda başkanları bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz