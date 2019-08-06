Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor

TOBB Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Tüpraş Genel Müdürlüğünün Kocaeli'den İstanbul'a taşınma kararı için toplanacak. Oda başkanları, 8 Ağustos Perşembe günü saat 09.30’da Kocaeli Sanayi Odası’nda ortak basın açıklaması yapacak.