PTT’den tebrik kartı daveti

PTT Başmüdürü Adnan Sert, Kurban Bayramı öncesinde PTT müşterilerinin sevdiklerine bayram hediyelerini ulaştırmalarını sağlamak için posta kargosu ve APS kurye gönderilerine bayram süresince yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Kurban Bayramına özel hazırlanan tebrik kartları PTT merkez ve şubelerinden ücretiz dağıtılacağını ifade etti. Müdür Adnan Sert, tüm Kocaeli halkının bayramını kutlarken yazma alışkanlığının kazandırılması için tebrik kartı göndermeye davet etti.