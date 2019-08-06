PTT Başmüdürü Adnan Sert, Kurban Bayramı öncesinde PTT müşterilerinin sevdiklerine bayram hediyelerini ulaştırmalarını sağlamak için posta kargosu ve APS kurye gönderilerine bayram süresince yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı. Ayrıca Kurban Bayramına özel hazırlanan tebrik kartları PTT merkez ve şubelerinden ücretiz dağıtılacağını ifade etti. Müdür Adnan Sert, tüm Kocaeli halkının bayramını kutlarken yazma alışkanlığının kazandırılması için tebrik kartı göndermeye davet etti.
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PTT’den tebrik kartı daveti
PTT Başmüdürü Adnan Sert, kurban bayramın süresince posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz