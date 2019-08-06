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Her yağmurda manzara böyle...

Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesinde bulunan İhsaniye Boğaziçi 3. Etap Sitesi sakinleri kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle her yağmur yağdığında su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor.
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Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesinde bulunan İhsaniye Boğaziçi 3. Etap Sitesi sakinleri kanalizasyon sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle her yağmur yağdığında su baskınlarıyla karşı karşıya kalıyor.

SİTE SAKİNLERİNDEN AÇIKLAMA

Yaşadıkları sorunları dile getiren site sakinleri “Sitenin arka kısımda kalan 2 apartmana 6 daire daha fazla yapabilmek için kot farkı belediye tarafından göz ardı edilmiştir. Bundan dolayı kanalizasyon hattı yapılmamıştır. Site kanalizasyonu site içerisinde bulunan foseptik çukurunda birikmekte ve pompa yardımıyla kanalizasyona tahliyesi yapılıyor. Kanalizasyon hattı olmadığı için her yağmurda site içerisini ve daireleri gibi su basıyor. Bunun yanında hizmet alınmamasına karşın İSU’ ya her fatura döneminde atık su bedeli ödüyoruz. Ayrıca rutin olarak ayda 1 kere İSU’dan araç temin edilerek foseptik çukuruna boşaltılıyor. Bununda ücreti tarafımızca karşılanıyor. Belediye ve müteahhittin karşılıklı çıkar ilişkilerinden kaynaklanan aylık pompa bakım ücreti arıza masrafları site sakinlerinin cebinden düzenli olarak çıkıyor. 2 yıldır bu mağduriyet ile ilgili Cumhurbaşkanlığı’na Büyükşehir Belediyesi’ne Gölcük Belediyesine ve İSU’ ya yapılan başvurular, verilen dilekçeler ile alakalı ne bir geri dönüş, nede bir çalışma başlatılmadı” dedi.

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