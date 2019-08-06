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Memurlar bayram ikramiyesi istiyor

BASK Kocaeli İl Temsilcisi Sami Ayyıldız, “Bizler de emekliler gibi bayram öncesi ikramiye istiyoruz” dedi
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Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederansyonu Kocaeli İl Temsilcisi Sami Ayyıldız, memurların bayram ikramiyesi taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayyıldız, “Kurban Bayramı öncesinde memurlara ikramiye verilmesi için BASK olarak, 30 Temmuz tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha yazılı olarak talebimizi ilettik. BASK olarak; Başbakanlık dönemi hariç, Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımıza 11. başvurumuz. Sayın Cumhurbaşkanının memurların bu haklı talebine cevap vermesini bekliyoruz”dedi.

“MEMURLARI BANKALARA KUL ETMEYİN”

Memur ailelerin Kurban Bayramı’nda kurban kesmekte zorlandığını söyleyen Ayyıldız, “Geliri sabit olan, özellikle tek maaşlı aileler dini vecibeleri yerine getirerek kurban kesmek, aile büyüklerine, eşine, çoluk çocuğuna ve aile-arkadaş çevresine mahcup olmamak için söz konusu bayram harcamalarını banka kredisi kullanarak veya aile-arkadaş çevresine borçlanarak karşılamaya çalışmakta, bir sonraki bayrama kadar aylarca kredi taksiti veya borç ödemek zorunda kalmaktadır.  Bayramların kazananı bankalar olmaktadır. Bu nedenlerle, Kurban Bayramı öncesinde, memurlara birer maaşları tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“EMEKLİYE VAR, MEMURA YOK”

Bayram ikramiyelerinden sadece memurların faydalanamadığını dile getiren Sami Ayyıldız, “7143 sayılı Kanun uyarınca tüm emeklilere 1.000’er TL ikramiye ödenmesine devam edilmektedir.Devlet, zaten kamuda çalışan işçilere her yıl 2 tam (26 günlük ücret toplamı) ve 4 yarım (13 günlük ücret toplamı) ikramiye yanısıra “Denge Ödeneği” adı altında ve 750 TL tutarında  7.  ikramiye vermektedir. Bu durumda ikramiye almayan tek kesim memurlar olmaktadır.  4688 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde “memurlara ikramiye verilmesi” hususu toplu sözleşmede karara bağlanacak konular arasında yer almasına rağmen 17 yıldan beri yetkili sendikalar tarafından toplu pazarlıklarda gündeme getirilmemesi veya yarım ağız açıklamalarla geçiştirilmesi o sendikaların ayıbı ve utancıdır” ifadelerini kullandı.

Bugün 11:58 TSİ - Ekonomi

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