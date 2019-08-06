Kocaelispor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kocaelispor'da kaptan Hamza Mutlu, Kadir Öge ve Murat Soner Başak ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün prensipte anlaştığı ve halen resmi sözleşme imzalamadığımız takım kaptanlarımız Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile her iki tarafın menfaati ve futbolcularımızın da önünü açmak adına karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diler, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.