Kocaelispor'da kaptan Hamza Mutlu, Kadir Öge ve Murat Soner Başak ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada "Kulübümüzün prensipte anlaştığı ve halen resmi sözleşme imzalamadığımız takım kaptanlarımız Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile her iki tarafın menfaati ve futbolcularımızın da önünü açmak adına karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diler, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
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Kocaelispor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Kocaelispor'da kaptan Hamza Mutlu, Kadir Öge ve Murat Soner Başak ile yollar ayrıldı.
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Yorumlar
(2 )
Tamer Map.kavaklispor - Yolunuz açık olsun.Verdiğiniz hizmet ten ve alınterinizden dolayı ALLAH c.c razı olsun Teşekkürler
Uğur - içlerinde murat soner kaliteli oyuncuydu. kalsa yine fayda sağlardı. teknik ekibin bir bildiği vardır.hayırlısı olsun, takımın geleceği herşeyden önemli.
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