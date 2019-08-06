İzmit Belediyesi, plastik masa, sandalye ve tabura aldı

İzmit Belediyesi katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesi, ihale salonunda gerçekleştirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma katılırken ihalenin muhammen bedeli 193 bin 850 lira olarak belirlendi.

3 FİRMA KATILDI

İhalede teklif veren firmalardan Uçaş San. Tic. Ltd. Şti. firması 332 bin TL, Sönmez firması 205 bin 900 TL ve İsmail Delen Zümrüt Ambalaj firması ise 339 bin 450 TL teklif verdi. İhaleyi kazanan firma daha sonra belediye yetkilileri tarafından bildirilecek.