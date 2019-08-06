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Bugün 12:23 TSİ- Spor G: Bugün 12:24 TSİ

Atletizme taze kan!..

Atletizm yaz spor okulları, dünyada sporların anası olarak bilinen branşın geleceğini hazırlıyor.
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12 ilçenin tamamında hayata geçirilen ücretsiz spor okulları hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm branşına öğrencilerin ilgisi yoğun oluyor.

SPOR BRANŞLARINA ALT YAPI OLUŞTURUYOR

Tecrübeli antrenörler yönetiminde çalışan minik atlet adaylarına, öncelikle sağlıklı bireyler olmak adına ilk adımlar attırılıyor. Atletizm kurslarına katılan şanslı yaz spor okulu öğrencileri, spor disiplini, yarışma ruhu ve başarma güdüsünü bu yaşta öğrenme fırsatı buluyor. Dünyanın en popüler ve en eski spor dallarından olan atletizm, özellikle çocuk yaşlarda başlanmasıyla, diğer spor branşlarına da alt yapı oluşturuyor ancak ülkemiz bundan yararlanamıyor.

387 MİNİK EĞİTİM ALIYOR

Atletizm Yaz Spor Okulu, Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu, Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Dilovası Polisan Spor Salonu, Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi, Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Profesyonel antrenörler nezaretinde 387 minik sporcu, atletizm eğitimi alıyor. Öğrenciler spor yaparken yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor, aileler de çocuklarının spor yaparak hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sunduğu için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Atletizm, insan vücudunu en hızlı ve en çok geliştiren sporlardan birisi olarak tanımlanıyor. Çünkü atletizm insanların doğal yaşam koşullarından ve vücudun kendiliğinden yapabildiği yürüme, koşma, atlama hareketlerden doğuyor. Atletizm vücuttaki tüm kasları aynı anda çalıştıran sağlıklı bir spor türü olarak, kan basıncını dengeliyor, kalp hastalıkları riskini azaltıyor, zihinsel olarak güçlendiriyor, yağ ve karbonhidrat oranını azaltıyor.

Bugün 12:23 TSİ - Spor

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