Gölcük Junior Cup da sona erdi

Özellikle eski profesyonel futbolcuların kurduğu özel okullar arasındaki bu heyecan, ölü geçen yaz aylarının canlanması anlamına geliyordu. Bu hafta da Gölcük Junior Cup düzenlendi. Ev sahipliğini üstlenen Gölcükspor’un da yer aldığı turnuvaya Karamürsel, Gölcük Karadenizspor, Suadiyespor, Çenedağspor ve İzmit Gençler Birliği takımları katıldı. Engin Öztonga’nın takımı da turnuvada yerini aldı.