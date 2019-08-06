Özellikle eski profesyonel futbolcuların kurduğu özel okullar arasındaki bu heyecan, ölü geçen yaz aylarının canlanması anlamına geliyordu. Bu hafta da Gölcük Junior Cup düzenlendi. Ev sahipliğini üstlenen Gölcükspor’un da yer aldığı turnuvaya Karamürsel, Gölcük Karadenizspor, Suadiyespor, Çenedağspor ve İzmit Gençler Birliği takımları katıldı. Engin Öztonga’nın takımı da turnuvada yerini aldı.
Bugün 12:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Gölcük Junior Cup da sona erdi
Bu yıl diğer yıllara oranla özellikle alt yapılarda onlarca turnuva düzenlenerek, çocukların yaz tatilinde bol bol maç tecrübesi kazanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz