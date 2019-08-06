Gölcüklü amatörler malzemelerine kavuştu

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gölcük’te faaliyet gösteren spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, KASKF yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Bat, Severcan Kara ve Gölcük amatör kulüp başkanları da törende hazır bulundu.