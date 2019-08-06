KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gölcük’te faaliyet gösteren spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, KASKF yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Bat, Severcan Kara ve Gölcük amatör kulüp başkanları da törende hazır bulundu.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
Gölcüklü amatörler malzemelerine kavuştu
KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve Gölcük’te faaliyet gösteren spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtım törenine katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz