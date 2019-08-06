Kentimizin yaşayan efsanesi haline gelen spor insanı Bünyamin Akman, Aydın’ı ziyaret ederken duygusal anlar yaşandı. Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman, kulüp başkan vekili Burak Ata, kulüp teknik sorumlusu Yüksel Doğancı, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'a başarılar diledi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
Bünyamin Akman duygulandırdı
Kentimizin yaşayan efsanesi haline gelen spor insanı Bünyamin Akman, Aydın’ı ziyaret ederken duygusal anlar yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz