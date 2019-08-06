Kentimizin popüler semt kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’da transfer bombaları art arda patlıyor. Amatör futbolun gol kralı olan ve efendiliğiyle kamuoyunun takdirini toplayan İdris Zengin, Başararanspor’un 40’ıncı yılında takımla beraber olmak için mizayı attı.
Bugün 12:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:28 TSİ
Başaranspor ZENGİN oldu
Kentimizin popüler semt kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’da transfer bombaları art arda patlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz