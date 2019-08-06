Başaranspor ZENGİN oldu

Kentimizin popüler semt kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’da transfer bombaları art arda patlıyor. Amatör futbolun gol kralı olan ve efendiliğiyle kamuoyunun takdirini toplayan İdris Zengin, Başararanspor’un 40’ıncı yılında takımla beraber olmak için mizayı attı.