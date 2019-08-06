Marmara Gençlik derdini anlattı

Kocaeli Marmara Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fatih Alak, Futbol Şube Sorumlusu Harun Alak ve yönetim kurulu üyeleri, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti. ziyarette spor adına fikir alışverişinde bulunuldu. Kulübün yönetimi, Aydın'a hediyelerini takdim etti ve başarı diledi.