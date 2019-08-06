Kocaeli Marmara Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fatih Alak, Futbol Şube Sorumlusu Harun Alak ve yönetim kurulu üyeleri, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti. ziyarette spor adına fikir alışverişinde bulunuldu. Kulübün yönetimi, Aydın'a hediyelerini takdim etti ve başarı diledi.
Bugün 12:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
Marmara Gençlik derdini anlattı
Kocaeli Marmara Gençlik Spor Kulübü Başkanı Fatih Alak, Futbol Şube Sorumlusu Harun Alak ve yönetim kurulu üyeleri, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz