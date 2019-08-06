Kocaeli Gista Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cem Levent Şişman ve kulüp antrenörü Işık Şişman, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Kulüp yönetimi, başkan Aydın'a hediyelerini takdim etti.
Bugün 12:28 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
GİSTA tek tek projelerini anlattı
Kocaeli Gista Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cem Levent Şişman ve kulüp antrenörü Işık Şişman, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz