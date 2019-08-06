GİSTA tek tek projelerini anlattı

Kocaeli Gista Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cem Levent Şişman ve kulüp antrenörü Işık Şişman, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Kulüp yönetimi, başkan Aydın'a hediyelerini takdim etti.