Amatörün 10 numarası Mustafa Yıldırım, 40’ncı yılını kutlayan kentimizin köklü kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’a mizayı attı. Kulübün eski başkanı Şenol Çiçek, “Başaransporumuzun 40’ıncı yılında beraber futbol oynamaktan mutluluk duyacağım. Hayırlı olsun. Hoşgeldin kardeşim” dedi.
Bugün 12:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:30 TSİ
Mustafa Yıldırım imzayı attı
Amatörün 10 numarası Mustafa Yıldırım, 40’ncı yılını kutlayan kentimizin köklü kulüplerinden Bekirpaşa Başaranspor’a mizayı attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz