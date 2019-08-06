Futbol asla sadece futbol değildir!..

Akademi çıkışlı antrenör Zafer Durmaz’ın kurduğu ve koordinatörlüğünü üstlendiği İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü’nün minikleri, bir yıl boyunca zaferden zafere koşarken, bu yoğun program içerisinde eğlenceye de vakit ayırıyor. Her yaz olduğu gibi bu yaz da Yalova Rich Royal Aguapark Organizasyonu yapan miniklerin keyfi görülmeye değerdi. Bir arada vakit geçirmenin keyfini çıkaran ve bol bol yüzen minik futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.