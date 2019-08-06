Akademi çıkışlı antrenör Zafer Durmaz’ın kurduğu ve koordinatörlüğünü üstlendiği İzmit Gençler Birliği Spor Kulübü’nün minikleri, bir yıl boyunca zaferden zafere koşarken, bu yoğun program içerisinde eğlenceye de vakit ayırıyor. Her yaz olduğu gibi bu yaz da Yalova Rich Royal Aguapark Organizasyonu yapan miniklerin keyfi görülmeye değerdi. Bir arada vakit geçirmenin keyfini çıkaran ve bol bol yüzen minik futbolcular, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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Futbol asla sadece futbol değildir!..
Bu düsturla hareket eden İzmit Gençler Birliği’nin minik ‘Yengeçler’i, her yıl olduğu gibi bu yıl da, takım halinde Aqua Park’ta eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz