Tek süper Gebzeli sahaya indi!..

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Metin Oktay Stadı’nda gerçekleşen sezon açılış törenine Tayfunspor Başkanı Cengiz İdacı, Kulübün isim sponsoru ve yöneticisi, Hidropaks Yönetim Kurulu Başkanı Maruf Işıkdağ, Tayfunspor Sportif Direktörü Serdar Bulun ve bordo-beyazlı oyuncular katıldı. Kurban kesimi sonrasında dualarla yeni sezona ‘merhaba’ diyen Hidropaks Tayfunspor, saat 20.00’de antrenör Fatih Yıldız komutasında sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. 17 futbolcuyla antrenmanlara başlayan Tayfunspor’da antrenör Fatih Yıldız, “Hayırlısıyla sezonu açtık. Umutluyum, iyi bir sezon geçireceğiz” dedi.