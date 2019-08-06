Kocaeli Güneşspor’dan yetişip, Keçiören’de forma giyen Uğurcan Bekçi, önümüzdeki sezon 24 Erzincanspor’da forma giyecek. Geçtiğimiz sezon tarak kemiği çatlayınca 4 aya yakın sahalardan uzak kalan sporcunun, bu yıl sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesi herkesin en büyük dileği.
Bugün 12:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:35 TSİ
Uğurcan 24Erzincan’a imza attı
Kocaeli Güneşspor’dan yetişip, Keçiören’de forma giyen Uğurcan Bekçi, önümüzdeki sezon 24 Erzincanspor’da forma giyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz