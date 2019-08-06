Uğurcan 24Erzincan’a imza attı

Kocaeli Güneşspor’dan yetişip, Keçiören’de forma giyen Uğurcan Bekçi, önümüzdeki sezon 24 Erzincanspor’da forma giyecek. Geçtiğimiz sezon tarak kemiği çatlayınca 4 aya yakın sahalardan uzak kalan sporcunun, bu yıl sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesi herkesin en büyük dileği.