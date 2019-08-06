Yuvacıkspor alt yapıda çalışmalara devam ediyor

Yeni tesisleriyle yeni sezona hazırlanan Yuvacıkspor, imkanlarını miniklere seferber etti. Siyah Beyazlılar, yaz tatilinin yaşandığı şu günlerde, alt yapı çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Başkan Abdülkadir Karaosmanoğlu, emekli olmasının da verdiği avantajla çalışmaları denetlerken, çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğimiz sağlam ellerde. Yeni tesislerimiz de çalışmalarımızı hayli kolaylaştırdı. Çocuklarımızı yarınlara sıhhi ortamda hazırlıyoruz” dedi.