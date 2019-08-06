Yeni tesisleriyle yeni sezona hazırlanan Yuvacıkspor, imkanlarını miniklere seferber etti. Siyah Beyazlılar, yaz tatilinin yaşandığı şu günlerde, alt yapı çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Başkan Abdülkadir Karaosmanoğlu, emekli olmasının da verdiği avantajla çalışmaları denetlerken, çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılıyor. Başkan Karaosmanoğlu, “Geleceğimiz sağlam ellerde. Yeni tesislerimiz de çalışmalarımızı hayli kolaylaştırdı. Çocuklarımızı yarınlara sıhhi ortamda hazırlıyoruz” dedi.
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Yuvacıkspor alt yapıda çalışmalara devam ediyor
Yeni tesisleriyle yeni sezona hazırlanan Yuvacıkspor, imkanlarını miniklere seferber etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz