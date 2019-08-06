Gölcük’te gençler konuştu: 2-2

ERTELEME MAÇI İHSANİYE’DEYDİ

Sezon öncesi Derincespor (0-0), Pendikspor (1-0) ve Amedspor (0-0) ile hazırlık maçları yapan, bu 3 maçta da gol atamayan kral Taner’in takımı Gölcükspor, 4. hazırlık maçını Pendikspor ile oynadı. Kısa bir süre önce de İstanbul’da rakibi ile maç yapan Kırmızı Siyahlılar, mücadeleden 2-2 berabere ayrıldı. Kartepe’de oynanması gereken ancak yoğun sis nedeni ile 1 gün sonraya ertelendi ve mücadele İhsaniye Stadı’nda oynandı.

İSMAİL’DEN MÜTHİŞ GOL

Gölcükspor maça İlyas, Volkan, Erdem, Akın, Selim, Emre Yüksektepe, Furkan, İsmail, Barış, Yücel ve Sercan 11’iyle başladı. İlk dakikalarda Pendik ekibinin bir topu üst direkten döndü. Gölcükspor 14’te İsmail ile harika bir gole imza attı. 99 doğumlu futbolcu, orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu ve kaleci Emre’nin solundan fileleri buldu. 21’de İstanbul ekibi beraberliği buldu. Ahmet’in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Papaker’in kafa vuruşunda, top ağlara gitti. (1-1)

FURKAN AFFETMEDİ

27’de Gölcükspor yine şık bir gole imza attı. Savunma arkasına sürpriz bir koşu yapan Furkan, Emre ile karşı karşıya kaldı ve net bir gol vuruşu ile takımını 2-1 öne geçirdi. Zaman zaman sertliklerin yaşandığı ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda iki takım da değişikliklere gitti. Gölcükspor ilk yarıda olduğu gibi yine diri ve kontrollüydü. Genç bir kadroya sahip olan Pendik ekibi ise kanatları kullanmak istedi.

BEĞENİLDİLER

62’de skora denge geldi. Soldan yapılan ortada, kale ağzındaki Ozan Papaker kendisinin ve takımın ikinci golüne imza attı. Kalan zaman dilimin içinde Gölcük tüm genç futbolcularına şans verdi. İkinci 45 dakikada kaleci İlyas iki mutlak golü önlerken, Gölcük ise Sercan ve Tunahan ile gole yaklaştı. Suat Tümel’in yönettiği maç 2-2 sona ererken, Gölcükspor’un mücadelesi ve temposu beğeni topladı. Erdem ÖVÜÇ

GÖLCÜKSPOR: 2 PENDİKSPOR: 2

HAKEMLER: Suat Tümel***, Turgay Dönmez***, Yasin Demir***

GÖLCÜKSPOR: İlyas*** (Soner**), Volkan*** (Tayfun**), Erdem*** (Yalçın**), Akın*** (Hasancan**), Selim***, Emre Yüksekepe*** (Süleyman**) Furkan*** (Batu***), İsmail****, Barış*** (Alihan***), Yücel*** (Tunahan**) Sercan*** (Efkan**)

PENDİKSPOR: Emre* (Mehmet**), Mahmut**, Süheyl**, Ertunç** (Enes*) Berke**, Zahit** (Bekir*), Salim** (Gökhan*), Selim**, Ahmet***, Ozan****, Ortay**

GOLLER: Dk. 14 İsmail, Dk. 27 Furkan (Gölcük), Dk. 21 ve 62 Ozan Papaker (Pendik)