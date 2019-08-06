Gölcükspor, daha önceden belirlenen programa göre, 7 Ağustos’ta hazırlık maçı oynayacaktı. Ancak Pendikspor maçının 1 gün sonraya sarkması, programda da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Buna göre Kırmızı Siyahlılar 7 Ağustos’taki hazırlık maçını iptal etti. Gölcük ekibi 9 Ağustos’ta 2. Lig takımlarından İnegölspor ile İhsaniye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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7 Ağustos’taki maç iptal oldu
Gölcükspor, daha önceden belirlenen programa göre, 7 Ağustos’ta hazırlık maçı oynayacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz