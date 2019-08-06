7 Ağustos’taki maç iptal oldu

Gölcükspor, daha önceden belirlenen programa göre, 7 Ağustos’ta hazırlık maçı oynayacaktı. Ancak Pendikspor maçının 1 gün sonraya sarkması, programda da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Buna göre Kırmızı Siyahlılar 7 Ağustos’taki hazırlık maçını iptal etti. Gölcük ekibi 9 Ağustos’ta 2. Lig takımlarından İnegölspor ile İhsaniye Stadı’nda karşı karşıya gelecek.