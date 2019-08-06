Dostlar konuştu…

Kahramanmaraş’ı çalıştırdığı dönemde Taner Gülleri’nin yardımcılığını yapan Sinan Yücer, Pendikspor Teknik Direktörü olarak görev yaparken, Gölcükspor Teknik Direktörü Taner Gülleri ile rakip oldu. Gölcük’ün misafiri olan Yücer ile arkadaşı Taner Gülleri, maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİNAN YÜCER: İYİ BİR HAZIRLIK MAÇI OLDU

Sinan Yücer “Taner hoca futbol camiası içinde benim en çok sevdiğim insanlardan birisi. Gölcükspor’un da Taner hocamın da başarılı olmasını kalpten istiyorum. İyi bir hazırlık maçı oldu. Gölcükspor camiasına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.

TANER GÜLLERİ: BİR KANAT, BİR DE FORVET ARIYORUZ

Taner Güller ise “Takım her geçen gün daha iyi oluyor. Adı üzerinde, hazırlık. Önümüzde üç buçuk haftalık bir zaman var. İnşallah sezona iyi bir şekilde gireceğiz. Kanat ve forvet arayışlarımız devam ediyor. Getireceğimiz futbolcuların mevcut kadrodaki futbolculardan daha iyi olması lazım. Yoksa transfer yapmak için yapmayacağız. Şu an kadromuzda 23 futbolcu var. Bu isimlere 2 futbolcu daha ekleyip sezonu bu şekilde açmayı düşünüyorum.