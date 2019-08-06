Emre Arslan’dan selam var…

Kocaelispor’un efsane kalecilerinden Erhan Arslan’ın oğlu, aynı zamanda Kocaelispor’un eski kalecilerinden Emre Arslan, yeni sezonda da Pendikspor’un kalecilerini çalıştırıyor. Kartepe’de kampta bulunan Pendikspor’un İhsaniye Stadı’nda Gölcükspor ile oynadığı maç öncesinde konuşan Emre “Kocaeli bambaşka bir yer. Sürekli buradayım. Kocaelispor’u yakından takip ediyorum. Artık bu yıl olsun. Böyle bir camianın 3. Lig’de ne işi var? Biz de sık sık aramızda konuşuyoruz. İnsan tabii ki üzülüyor. Neticesinde benim şehrimin takımı. İnanıyorum ki güzel günler gelecek Kocaelispor hak ettiği yerde olacak. İzmit’teki tüm dostlarıma da sizlerin aracılığı ile selamlarımı gönderiyorum” ifadelerine yer verdi.