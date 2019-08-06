Aman Furkan !..

Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, Pendikspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı. İkinci yarıya çıkmayan ve ağrıları olduğu görülen futbolcunun önemli bir sorununun olmaması ise sevindirdi.