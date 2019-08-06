Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, Pendikspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı. İkinci yarıya çıkmayan ve ağrıları olduğu görülen futbolcunun önemli bir sorununun olmaması ise sevindirdi.
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Aman Furkan !..
Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, Pendikspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz