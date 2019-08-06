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Aman Furkan !..

Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, Pendikspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı.
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Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, Pendikspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı. İkinci yarıya çıkmayan ve ağrıları olduğu görülen futbolcunun önemli bir sorununun olmaması ise sevindirdi.

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