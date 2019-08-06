KOTO'dan TÜPRAŞ açıklaması

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün Körfez'den İstanbul'a taşınması ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi, kapasitesi 11,3 milyon ton/yıl’dır. Toplamda 14,1 milyar dolar olan Kocaeli ihracatının 2.5 milyar doları, TÜPRAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu üretim ve ihracat performansında, sermaye ve teknoloji yanında kentte ikamet eden işgücünün katkısı yadsınamaz. Rafineri faaliyetinin çevresel ve kentsel etkileri, 50 yılı aşkın süredir, başta Körfez ilçemiz olmak üzere, Kocaeli yerleşimlerinin üstlendiği risk ve sosyal maliyetleri içermektedir. Kocaeli, İstanbul ve İzmir’den sonra toplanan vergilerin %11,82’sini karşılayan üçüncü ildir. 2018 yılında 73 milyar 451 milyon TL vergi tahsilatı ile 71 ilin toplamından fazla vergi ödemektedir. Kişi başına vergi geliri bakımından, 38 bin 529 TL ile hazineye en fazla katkı veren Kocaeli’de kişi başına kamu harcaması 3 bin 767 TL’dir.

2017 yılı vergilendirme döneminde TÜPRAŞ, 463.198.696,74 TL vergi tahakkuk ettirmiştir. Büyükşehir Belediyesi statüsüne sahip iller, vergi gelirinden %6 oranında pay almaktadır. TÜPRAŞ yönetiminin İstanbul’a taşınması, Kocaeli için, vergi geliri üzerinden belediye payının azalmasına yol açacaktır. Zaten kentin yıllardır Hazineye katkısının altında kamu harcaması aldığıbilinmektedir. Buna bir de, üretim ve karlılığa katkı veren işgücünün alın teri yanında, Sapanca’nın suyu, İzmit Körfezi’nin liman trafiği, deniz ve hava kirliliği gibi çevresel sorunlar ve ulaşım başta olmak üzere kentsel maliyetlere katlanıldığı halde, belediye gelirleri bakımından dezavantajın eklenmesi kabul edilemez bir haksızlık olacaktır.

Yönetimi, Kocaeli’den İstanbul’a taşıma, dijital çağda ve bu iki kent arasındaki yakınlık ile lojistik kapasite dikkate alındığında da anlamlı görülmemektedir. Üretim riski ve sosyal maliyetleri İlimizde olup genel müdürlüğü farklı illerde olan TÜPRAŞ benzeri başka firmaların da olduğu bilinmektedir. Konu ile ilgili bir çalışma başlatılarak, işletmelerin “ÜRETTİĞİ YERDEN YÖNETİLMESİNE” yönelik yasal düzenlemenin yapılması, Anadolu şehirlerini istihdam ve gelişmişlik bakımından hak ettiği yerlere getirecektir.

Kocaeli’nin hak ettiği gelirden yoksun bırakılmaması ve iktisadi geleceği için, TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü Kocaeli’ de kalmalıdır. TÜPRAŞ’ın ilimizde gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri olağan durumda dahi yüksek tehlike arz ederken, 1999 depreminde olduğu gibi doğal afetlerde oluşturacağı tehlike aşikardır. Bu risk ve sosyal maliyete katlanmak zorunda olan Kocaeli halkı böyle bir tartışmayı dahi hak etmiyor. Eğer TÜPRAŞ genel müdürlüğünü ve yönetimini İstanbul’a taşımak istiyorsa, üretim tesisi ve risklerini de İstanbul’a taşımalıdır. Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası olarak 8 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 09.30’da Kocaeli Sanayi Odası’nda ortak açıklama yapılacaktır.