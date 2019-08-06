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Taşdemir: Halk ekmeğin acısını çıkarıyorlar

CHP’li Engin Taşdemir, ekmek fiyatlarına yapılan zamla ilgili konuştu. Taşdemir, “Halk ekmek konusunu hala oyalıyorlar. Halk ekmeği hayata geçirmeden önce acısını milletten zam yaparak çıkarıyorlar. Olan yine gariban vatandaşa oluyor” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, ekmek zamlarıyla ilgili konuştu. 1.25 lira olan ekmeğin 1.75 liraya satılmasının doğru olmadığını ifade eden Taşdemir, Kocaeli’nin Türkiye’deki en pahalı ekmeği yiyeceğini söyledi. Taşdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Son yapılan zamla birlikte tekli ekmek 1 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam Türkiye’nin en yüksek rakamıdır. Vatandaşa ekmeği 1 lira 75 kuruştan satmanın akıl alır yanı yoktur. Bu zam Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir türlü hayata geçiremediği halk ekmeğin acısını çıkarmaktır.

BİR AYDIR SES YOK

Biz 6 ay önce halk ekmek kurulmasıyla ilgili önerge verdik. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki ‘ben yaptım oldu’ zihniyeti önergemizi dikkate almadı. Daha sonra CHP’li İzmit Belediyesi bu konuda adım atınca alelacele halk ekmek işine girmeye kalktılar. Onu da halen beceremediler. Halk ekmek konusu son olarak geçtiğimiz ay meclise geldi, başkana protokol yapılması için yetki verdik. CHP Grubu olarak ayrıntılara takılmadık ve bu işin bir an önce hayata geçmesi için kararı destekledik. Başkan yetkiyi alalı bir ay oldu fakat hala net bir adım atılmadı. Protokol yapılmadı.

HALK EKMEK DE ZAMLI OLACAK MI?

Protokol yapmak için ne bekliyorlar? Ekmek 1 lira 25 kuruşa satılırken halk ekmeğin 1 lira civarında olacağı konuşuluyordu. Şimdi zam yapıldı. Bu zam halk ekmek fiyatlarına da yansıyacak mı? Vatandaş halk ekmeği ne kadara alacak? Hali hazırda ekonomik sıkıntılarla cebelleşen, her geçen gün artan enflasyonla bütçesi eriyen gariban vatandaş son ekmek zammıyla birlikte ekmek alamayacak duruma geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk ekmek projesini amasız, ivedilikle hayata geçirmelidir. CHP Grubu’nun başından beri istediği, sosyal belediyeciliğin en önemli faaliyetlerinden olan halk ekmeğin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da takipçisi olacağız.”

Bugün 13:18 TSİ - Siyaset

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