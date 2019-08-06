CHP Kartepe’de kayyum resmen onaylandı

Yaklaşık bir ay önce CHP Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulundan 11 kişinin istifa etmesi ile ilçe yönetimi düşmüştü. Yaşanan bu sürecin ardından İl Örgütü ilçeyi 30 gün içerisinde seçime götürecek olan kayyum için çalışma yaptı. İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay iki hafta önce İl yönetim Kurulu’nu toplayarak CHP Kartepe’ye atanacak olan 5 kişilik kayyum listesini netleştirdi. Netleşen liste CHP Genel Merkeze gönderildi. Dün yapılan MYK toplantısında görüşülen CHP Kartepe Kayyum listesi toplantıda onandı.

30 GÜN SONRA SEÇİM

5 kişiden oluşacak olan kayyumda yer alacak isimleri belirlemek üzere İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Başkan Yardımcıları Nilay Merttürk, Selim Yıldız, Hasan Akar, Naim Keskin ve Bülent Sarı’yı görevlendirmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen isimler İl Başkanlığına sunuldu. İl binasında gerçekleşen toplantıda toplantısında belirlenen isimler görüşülerek netleştirildi. CHP Kartepe’yi 30 gün içerisinde seçime götürecek olan kayyum Kadir Hallaç başkanlığında Zekeriya Topal, Ruhi Eroğlu, Hasan Bayrak ve Erhan Zoboğlu isimlerinden oluşuyor. Selin BECER