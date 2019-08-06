Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:28 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:51 TSİ

CHP Kartepe’de kayyum resmen onaylandı

CHP Kartepe İlçe’ye atanacak olan 5 kişilik kayyum listesi yaklaşık iki hafta önce belli olmuştu. Genel Merkeze gönderilen liste dün yapılan MYK toplantısında resmen onaylandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yaklaşık bir ay önce CHP Kartepe İlçe Başkanı Şerafettin Kırmızı ve yönetim kurulundan 11 kişinin istifa etmesi ile ilçe yönetimi düşmüştü. Yaşanan bu sürecin ardından İl Örgütü ilçeyi 30 gün içerisinde seçime götürecek olan kayyum için çalışma yaptı. İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay iki hafta önce İl yönetim Kurulu’nu toplayarak CHP Kartepe’ye atanacak olan 5 kişilik kayyum listesini netleştirdi.  Netleşen liste CHP Genel Merkeze gönderildi. Dün yapılan MYK toplantısında görüşülen CHP Kartepe Kayyum listesi toplantıda onandı.

30 GÜN SONRA SEÇİM

5 kişiden oluşacak olan kayyumda yer alacak isimleri belirlemek üzere İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, İl Başkan Yardımcıları Nilay Merttürk, Selim Yıldız, Hasan Akar, Naim Keskin ve Bülent Sarı’yı görevlendirmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen isimler İl Başkanlığına sunuldu. İl binasında gerçekleşen toplantıda toplantısında belirlenen isimler görüşülerek netleştirildi. CHP Kartepe’yi 30 gün içerisinde seçime götürecek olan kayyum Kadir Hallaç başkanlığında Zekeriya Topal,  Ruhi Eroğlu, Hasan Bayrak ve Erhan Zoboğlu isimlerinden oluşuyor. Selin BECER

Bugün 13:28 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Taşdemir: Halk ekmeğin acısını çıkarıyorlar mask
Taşdemir: Halk ekmeğin acısını çıkarıyorlar
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı mask
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL