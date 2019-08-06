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Kartepe’de kanlı gece

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Sever Sokak'ta Ali Osman Ç.Abdülkadir Ç. Ramazan Ç. isimli şahıslar ile Erkan B, Murat Can Y, Hüseyin B. Tuncay Y.  isimli şahıslar arasında kavga çıktı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre, dün gece 23.00 sıralarında Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Sever Sokak'ta Ali Osman Ç.Abdülkadir Ç. Ramazan Ç. isimli şahıslar ile Erkan B, Murat Can Y, Hüseyin B. Tuncay Y.  isimli şahıslar arasında kavga çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Gelen ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kesici alet ile yaralanan Abdülkadir Ç., Ramazan Ç. ve Ali Osman Ç. Sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi’ne, Erkan B. ve Tuncay Y. ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Can Y. ve Hüseyin B.'nin ise kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gittiği öğrenildi. Emniyet ekipleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldı

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