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İsteyene 1 TL’den satılacak

8 Ağustos Perşembe gününden itibaren Kocaeli’de 1.25 TL olan ekmek fiyatı 1.75 TL’den satılacak.
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8 Ağustos Perşembe gününden itibaren Kocaeli’de 1.25 TL olan ekmek fiyatı 1.75 TL’den satılacak. 210 gram olan ekmek ise 280 grama yükseltilecek. Ekmeğin gramajındaki artış nedeniyle fırıncılar, yeniden bir çalışma içerisine girdi. Özellikle tek ve iki kişilik aileler için fırıncılar gramajı küçük ekmek satışa sunacak. Şuanda da 110 gramlık ekmek 75 kuruştan satılıyordu. 1 TL yeni gelen zamla birlikte 110 gramlık ekmekler de 140 grama çıkarılacak. 140 gramlık olarak satışa sunulacak ekmeklerin fiyatı ise 1 TL olarak belirledi.

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Yorumlar

(2)
02

Cenk - 1 TL. lik ekmek yapımı çok uygun ! Bu hem ekmek israfını önler hem de dar gelirliler için güzel bir formül ... 3 normal ekmeğe 5,25 TL.lik fiyat yüksek olmuş !

Yanıtla . 1Beğen 06 Ağustos 15:33
01

İzmit Li - 280 gram ekmek çok mu büyükmüş..

Yanıtla . 3Beğen 06 Ağustos 14:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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