İsteyene 1 TL’den satılacak

8 Ağustos Perşembe gününden itibaren Kocaeli’de 1.25 TL olan ekmek fiyatı 1.75 TL’den satılacak. 210 gram olan ekmek ise 280 grama yükseltilecek. Ekmeğin gramajındaki artış nedeniyle fırıncılar, yeniden bir çalışma içerisine girdi. Özellikle tek ve iki kişilik aileler için fırıncılar gramajı küçük ekmek satışa sunacak. Şuanda da 110 gramlık ekmek 75 kuruştan satılıyordu. 1 TL yeni gelen zamla birlikte 110 gramlık ekmekler de 140 grama çıkarılacak. 140 gramlık olarak satışa sunulacak ekmeklerin fiyatı ise 1 TL olarak belirledi.