Kandıralı fındık üreticisine müjde!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık taban fiyatıyla ilgili açıklamasından sonra Kocaeli'de üreticilere müjde geldi. Kandıra’da randevulu fındık alımı yapılmasına karar verildi.

26 AĞUSTOSTA

Erdoğan’ın fındık taban fiyatıyla ilgili açıklamasının ardından toprak mahsulleri ofisi harekete geçti. AKP İl Başkanlığı koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl Kandıra’da randevulu fındık alımı yapılmasına karar verildi. Fındık alımı 26 Ağustos Pazartesi günü Çerçilli Mahallesinde başlayacak.