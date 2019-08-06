Kandıralı fındık üreticisine müjde!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık taban fiyatıyla ilgili açıklamasından sonra Kocaeli'de üreticilere müjde geldi. Kandıra’da randevulu fındık alımı yapılmasına karar verildi.
26 AĞUSTOSTA
Erdoğan’ın fındık taban fiyatıyla ilgili açıklamasının ardından toprak mahsulleri ofisi harekete geçti. AKP İl Başkanlığı koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bu yıl Kandıra’da randevulu fındık alımı yapılmasına karar verildi. Fındık alımı 26 Ağustos Pazartesi günü Çerçilli Mahallesinde başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz