Kendisini vuran eşini mahkemede görünce paniğe kapıldı

Geçen yıl 24 Aralık tarihinde İzmit’te meydana gelen olayda, cezasının bitimine 8 ay kala kamu kuruluşlarında çalışan Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını ileri sürdüğü Gülbeyaz K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Sami K.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada Gülbeyaz K. olayın ardından ilk defa eşini görünce panikledi. Gülbeyaz K.’nin isteği üzerine mahkeme salonunda bulunanlar dışarı çıkarıldı. Gülbeyaz K. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak, eşinden şikayetçi oldu.
ANNE DİNLENDİ
Duruşmaya tanık olarak katılan Sami K.'nin annesi Zehra K. ise, 'Oğlumun olay gerçekleşmeden önce 'öldürmeyeceğim sadece yaralayacağım' demesi üzerine ben de ‘boşa gitsin’ dedim.' diye ifade verdi. Zehra K. diğer oğluyla gelinin arasında bir yakınlaşma görmediğini de ifade etti. Mahkeme heyeti, Sami K.’nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz