Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 15:16 TSİ

Kendisini vuran eşini mahkemede görünce paniğe kapıldı

İzmit'te, cezasının bitimine 8 ay kala bir kamu kuruluşunda çalışan Sami K. pompalı tüfekle eşi Gülbeyaz K.’yi bacağından vururken, duruşmada eşini gören kadın panikledi. Gülbeyaz K. herkesin duruşma salonundan dışarı çıkmasının ardından ifade verdi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Geçen yıl 24 Aralık tarihinde İzmit’te meydana gelen olayda, cezasının bitimine 8 ay kala kamu kuruluşlarında çalışan Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını ileri sürdüğü Gülbeyaz K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Sami K.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada Gülbeyaz K. olayın ardından ilk defa eşini görünce panikledi. Gülbeyaz K.’nin isteği üzerine mahkeme salonunda bulunanlar dışarı çıkarıldı. Gülbeyaz K. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak, eşinden şikayetçi oldu.

ANNE DİNLENDİ

Duruşmaya tanık olarak katılan Sami K.'nin annesi Zehra K. ise, 'Oğlumun olay gerçekleşmeden önce 'öldürmeyeceğim sadece yaralayacağım' demesi üzerine ben de ‘boşa gitsin’ dedim.' diye ifade verdi. Zehra K. diğer oğluyla gelinin arasında bir yakınlaşma görmediğini de ifade etti. Mahkeme heyeti, Sami K.’nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bugün 14:09 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Şefika Gündüz kazada öldü mask
Şefika Gündüz kazada öldü
İnşaatta iple asılı halde bulunan kişinin şüpheli ölümü mask
İnşaatta iple asılı halde bulunan kişinin şüpheli ölümü
41 plakalı aracın tavanı kamyonda asılı kaldı! mask
41 plakalı aracın tavanı kamyonda asılı kaldı!
Kocaeli’de emniyetin arka sokağında lav silahı ve el bombaları bulundu mask
Kocaeli’de emniyetin arka sokağında lav silahı ve el bombaları bulundu
Aynı yönde giden otomobiller çarpıştı mask
Aynı yönde giden otomobiller çarpıştı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL