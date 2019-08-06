Kendisini vuran eşini mahkemede görünce paniğe kapıldı

Geçen yıl 24 Aralık tarihinde İzmit’te meydana gelen olayda, cezasının bitimine 8 ay kala kamu kuruluşlarında çalışan Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını ileri sürdüğü Gülbeyaz K.’yi pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vurdu. Sami K.’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada Gülbeyaz K. olayın ardından ilk defa eşini görünce panikledi. Gülbeyaz K.’nin isteği üzerine mahkeme salonunda bulunanlar dışarı çıkarıldı. Gülbeyaz K. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak, eşinden şikayetçi oldu.

ANNE DİNLENDİ

Duruşmaya tanık olarak katılan Sami K.'nin annesi Zehra K. ise, 'Oğlumun olay gerçekleşmeden önce 'öldürmeyeceğim sadece yaralayacağım' demesi üzerine ben de ‘boşa gitsin’ dedim.' diye ifade verdi. Zehra K. diğer oğluyla gelinin arasında bir yakınlaşma görmediğini de ifade etti. Mahkeme heyeti, Sami K.’nin tutukluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.