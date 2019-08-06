Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:17 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:20 TSİ

Ünlü: İmamoğlu, Kocaeli’nin gelirine göz dikti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, TÜPRAŞ’ın Genel Müdürlüğü’nü İstanbul’a taşıma kararını değerlendirdi. Biz TÜPRAŞ’ı patlayacağını bile bile sevdik diyen Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kocaeli’nin gelirlerine göz diktiğini söyledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemini değerlendirdi.Ünlü, TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıma kararına tepki gösterdi. Açıklamada konuşan Ünlü, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı kaynak arayışı doğrultusunda TÜPRAŞ’ın vergi gelirlerinin İstanbul’a aktarılması için ağababalarının da desteğiyle kentimizin gelirlerine göz dikmiştir. Bu Kocaeli kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bu kararın zamanlamasının farkındayız. Meseleye siyasi bir tarafla bakmıyoruz. Mesele Kocaeli’nin ortak aklıyla ele alınmalıdır” dedi.

BİZ TÜPRAŞ’I PATLAYACAĞINI BİLE BİLE SEVDİK

Kocaeli adına, hizmet adına duruşumuz bellidir diyen Ünlü, “TÜPRAŞ kararını yeniden gözden geçirilmelidir. Bu yanlış karardan döneceklerini umut ediyoruz. Kocaeli’de kazanan Kocaeli’ye verecek. Her şeye rağmen dünyanın tanıdığı Koç ailesinin böyle bir hataya düşmeyeceği kanaatindeyim. TÜPRAŞ’la Kocaeli etle tırnak gibidir. Herkesin hayali TÜPRAŞ’lı olmaktı bir dönem. Biz TÜPRAŞ’ı patlayacağını bile bile sevdik. Buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. TÜPRAŞ burada kazandığını bu kentin insanlarına verecektir” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 14:17 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(6)
06

Ugr - kurumlar vergisine tabii olan tüpraş zaten vergisini istanbula veriyor..konuşmak olsun diye konuşulmaz .belediye akp de olsaydı gık ları çıkmaz bunların .

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 16:19
05

Emre Meşe - boş yapanın boş kalfası aydın yine boş yapıyorsun Ekrem İmamoğlu istedi diye mi Tüpraş merkezi istanbula alıyor ,yetiyorsa maçan koç ailesine sor neden istanbula gittiklerini

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 15:30
04

Mert Ataman - Ağababalık kavramı, siz biat kültürü taşıyanlarda vardır. Sizin mahallenin eski bakanlarından birisinin oğlu ağababanızı haşa Allah ile eşdeğer tutmuş. Sizin cepheden "bu ne diyor, saçmalamış" falan diye bir tane tepki yok .

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 15:18
03

Postacı - Kocaeli onlarca yıldır madem bu kadar gelir aldı da, hani nerede ?

Körfez'de gişeler mevkiinde kuzeyden güneye geçmek ,yarımcaya inebilmek, 50 metrelik yolu aşmak için için hala 2- 3 viyadük dönüyoruz.Kirazlıyalıdan İzmit minibüsle hala 45-50 dakika ve ayakta..

Yanıtla . 0Beğen 06 Ağustos 15:09
02

Erdal - Yahu sen hâla istifa etmedinmi?? Basiretsiz açiklama yapacagina A4 kagidi Al be bas istifayi kimse sen sevmiyor bunu biliyorsun??

Yanıtla . 3Beğen 06 Ağustos 14:37
01

vatandaş - sayın ünlü İktidarın küçük ortağısınız. izin vermeyin. yaptırım uygulayın . ne bileyim korkutun falan filan. bir sürü olasılık var

Yanıtla . 2Beğen 06 Ağustos 14:32
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı mask
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
Taşdemir: Halk ekmeğin acısını çıkarıyorlar mask
Taşdemir: Halk ekmeğin acısını çıkarıyorlar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL