Ünlü: İmamoğlu, Kocaeli’nin gelirine göz dikti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemini değerlendirdi.Ünlü, TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıma kararına tepki gösterdi. Açıklamada konuşan Ünlü, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı kaynak arayışı doğrultusunda TÜPRAŞ’ın vergi gelirlerinin İstanbul’a aktarılması için ağababalarının da desteğiyle kentimizin gelirlerine göz dikmiştir. Bu Kocaeli kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bu kararın zamanlamasının farkındayız. Meseleye siyasi bir tarafla bakmıyoruz. Mesele Kocaeli’nin ortak aklıyla ele alınmalıdır” dedi.
BİZ TÜPRAŞ’I PATLAYACAĞINI BİLE BİLE SEVDİK
Kocaeli adına, hizmet adına duruşumuz bellidir diyen Ünlü, “TÜPRAŞ kararını yeniden gözden geçirilmelidir. Bu yanlış karardan döneceklerini umut ediyoruz. Kocaeli’de kazanan Kocaeli’ye verecek. Her şeye rağmen dünyanın tanıdığı Koç ailesinin böyle bir hataya düşmeyeceği kanaatindeyim. TÜPRAŞ’la Kocaeli etle tırnak gibidir. Herkesin hayali TÜPRAŞ’lı olmaktı bir dönem. Biz TÜPRAŞ’ı patlayacağını bile bile sevdik. Buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. TÜPRAŞ burada kazandığını bu kentin insanlarına verecektir” diye konuştu. Selin BECER
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Yorumlar
(6 )
Ugr - kurumlar vergisine tabii olan tüpraş zaten vergisini istanbula veriyor..konuşmak olsun diye konuşulmaz .belediye akp de olsaydı gık ları çıkmaz bunların .
Emre Meşe - boş yapanın boş kalfası aydın yine boş yapıyorsun Ekrem İmamoğlu istedi diye mi Tüpraş merkezi istanbula alıyor ,yetiyorsa maçan koç ailesine sor neden istanbula gittiklerini
Mert Ataman - Ağababalık kavramı, siz biat kültürü taşıyanlarda vardır. Sizin mahallenin eski bakanlarından birisinin oğlu ağababanızı haşa Allah ile eşdeğer tutmuş. Sizin cepheden "bu ne diyor, saçmalamış" falan diye bir tane tepki yok .
Postacı - Kocaeli onlarca yıldır madem bu kadar gelir aldı da, hani nerede ?
Körfez'de gişeler mevkiinde kuzeyden güneye geçmek ,yarımcaya inebilmek, 50 metrelik yolu aşmak için için hala 2- 3 viyadük dönüyoruz.Kirazlıyalıdan İzmit minibüsle hala 45-50 dakika ve ayakta..
Erdal - Yahu sen hâla istifa etmedinmi?? Basiretsiz açiklama yapacagina A4 kagidi Al be bas istifayi kimse sen sevmiyor bunu biliyorsun??
vatandaş - sayın ünlü İktidarın küçük ortağısınız. izin vermeyin. yaptırım uygulayın . ne bileyim korkutun falan filan. bir sürü olasılık var
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