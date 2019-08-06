Ünlü: İmamoğlu, Kocaeli’nin gelirine göz dikti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın toplantısında kent ve ülke gündemini değerlendirdi.Ünlü, TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıma kararına tepki gösterdi. Açıklamada konuşan Ünlü, “İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı kaynak arayışı doğrultusunda TÜPRAŞ’ın vergi gelirlerinin İstanbul’a aktarılması için ağababalarının da desteğiyle kentimizin gelirlerine göz dikmiştir. Bu Kocaeli kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Bu kararın zamanlamasının farkındayız. Meseleye siyasi bir tarafla bakmıyoruz. Mesele Kocaeli’nin ortak aklıyla ele alınmalıdır” dedi.

BİZ TÜPRAŞ’I PATLAYACAĞINI BİLE BİLE SEVDİK

Kocaeli adına, hizmet adına duruşumuz bellidir diyen Ünlü, “TÜPRAŞ kararını yeniden gözden geçirilmelidir. Bu yanlış karardan döneceklerini umut ediyoruz. Kocaeli’de kazanan Kocaeli’ye verecek. Her şeye rağmen dünyanın tanıdığı Koç ailesinin böyle bir hataya düşmeyeceği kanaatindeyim. TÜPRAŞ’la Kocaeli etle tırnak gibidir. Herkesin hayali TÜPRAŞ’lı olmaktı bir dönem. Biz TÜPRAŞ’ı patlayacağını bile bile sevdik. Buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir. TÜPRAŞ burada kazandığını bu kentin insanlarına verecektir” diye konuştu. Selin BECER