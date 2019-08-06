Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüzün prensipte anlaştığı ve halen resmi sözleşme imzalamadığımız takım kaptanlarımız Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile her iki tarafın menfaati ve futbolcularımızın da önünü açmak adına karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diler, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ SÖZÜ!

Ayrılık nedeni ile ilgili yönetim bir detay vermezken, iddialara göre iplerin koptuğu olaylar silsilesi şu şekilde gerçekleşti: Hamza Mutlu, Murat Soner Başak, Kadir Öge ve Can Emre ile yapılan ön anlaşmalar esnasında, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in telefonla tele-konferansa katıldı ve futbolculara “Anlaşın, gerisine karışmayın. Size Hüseyin Üzülmez sözü” şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine de futbolcular anlaşmayı kabul etti. Zaman geçti ve futbolcular sözleşmesiz ve peşinatsız antrenmanlara, maçlara çıkmaya devam ederken, ortadaki sözleşme belirsizliği kafaları karıştırdı.

YÖNETİCİ İLE TARTIŞMA YAŞANDI İDDİASI

Ardından geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde, futbol şubeden yönetici Yaşar Arslan, Murat, Kadir ve Can Emre ile kampın yapılan otelde bir araya geldi. Can Emre sözleşmeyi peşinat almadan imzaladı. Başak ve Öge ise yapılan sözleşme toplantısında “Bize sürekli söz veriliyor, ama bir türlü bu sözler yerine getirilmiyor” dedi. Arslan da buna karşılık vererek “Ya sözleşme, ya da siz bilirsiniz” dedi ve taraflar arasında gerilim yaşandı.

YENİ KAPTAN BURAK SÜLEYMAN OLABİLİR

O anki gerginlikten ötürü de Kadir Öge ve Murat Başak kampı terk etti. Yaşanan güven sorunu ve sözleşme krizi nedeniyle de kulüp Hamza Mutlu, Murat Başak ve Kadir Öge’ye teşekkür ederek, uzun yıllardır Kocaelispor’a hizmet eden futbolcularla yolların ayrıldığını duyurdu. Bu arada Kaptan Hamza Mutlu’nun ayrılmasının ardından Kocaelispor’da yeni kaptanın Burak Süleyman olabileceği belirtildi. Erdem ÖVÜÇ