Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:36 TSİ- Spor G: Bugün 15:37 TSİ

Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir

Kocaelispor’da önceki akşam hareketli saatler yaşandı. Takımın tecrübeli futbolcularından, kaptanlar Hamza Mutlu, Murat Başak ve Kadir Öge ile yollar ayrıldı. Bu arada Kaptan Hamza Mutlu’nun ayrılmasının ardından Kocaelispor’da yeni kaptanın Burak Süleyman olabileceği belirtildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kulüpten yapılan açıklamada “Kulübümüzün prensipte anlaştığı ve halen resmi sözleşme imzalamadığımız takım kaptanlarımız Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile her iki tarafın menfaati ve futbolcularımızın da önünü açmak adına karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar diler, verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz” denildi.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ SÖZÜ!

Ayrılık nedeni ile ilgili yönetim bir detay vermezken, iddialara göre iplerin koptuğu olaylar silsilesi şu şekilde gerçekleşti: Hamza Mutlu, Murat Soner Başak, Kadir Öge ve Can Emre ile yapılan ön anlaşmalar esnasında, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in telefonla tele-konferansa katıldı ve futbolculara “Anlaşın, gerisine karışmayın. Size Hüseyin Üzülmez sözü” şeklinde bir ifade kullandı. Bunun üzerine de futbolcular anlaşmayı kabul etti. Zaman geçti ve futbolcular sözleşmesiz ve peşinatsız antrenmanlara, maçlara çıkmaya devam ederken, ortadaki sözleşme belirsizliği kafaları karıştırdı.

YÖNETİCİ İLE TARTIŞMA YAŞANDI İDDİASI

Ardından geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde, futbol şubeden yönetici Yaşar Arslan, Murat, Kadir ve Can Emre ile kampın yapılan otelde bir araya geldi. Can Emre sözleşmeyi peşinat almadan imzaladı. Başak ve Öge ise yapılan sözleşme toplantısında  “Bize sürekli söz veriliyor, ama bir türlü bu sözler yerine getirilmiyor” dedi. Arslan da buna karşılık vererek “Ya sözleşme, ya da siz bilirsiniz” dedi ve taraflar arasında gerilim yaşandı.

YENİ KAPTAN BURAK SÜLEYMAN OLABİLİR

O anki gerginlikten ötürü de Kadir Öge ve Murat Başak kampı terk etti. Yaşanan güven sorunu ve sözleşme krizi nedeniyle de kulüp Hamza Mutlu, Murat Başak ve Kadir Öge’ye teşekkür ederek, uzun yıllardır Kocaelispor’a hizmet eden futbolcularla yolların ayrıldığını duyurdu. Bu arada Kaptan Hamza Mutlu’nun ayrılmasının ardından Kocaelispor’da yeni kaptanın Burak Süleyman olabileceği belirtildi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 14:36 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı mask
Kocaelispor'da 3 futbolcuyla yollar ayrıldı
Aman Furkan !.. mask
Aman Furkan !..
7 Ağustos’taki maç iptal oldu mask
7 Ağustos’taki maç iptal oldu
Dostlar konuştu… mask
Dostlar konuştu…
Emre Arslan’dan selam var… mask
Emre Arslan’dan selam var…
Uğurcan 24Erzincan’a imza attı mask
Uğurcan 24Erzincan’a imza attı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL